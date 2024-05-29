Польша намерена временно ограничить доступ к приграничной зоне с Беларусью

29 мая Министерство внутренних дел и администрации Польши обнародовали проект постановления о временном закрытии нескольких районов пограничной зоны с Беларусью из-за напряженности на границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

В постановлении польского МВД определены несколько районов Подляского воеводства, расположенных на границе с Беларусью, куда запретят доступ. Такую меру объясняют ростом миграционного давления, которое в последние недели усилилось, несмотря на имеющееся заграждение.

"Белорусские госслужбы принимают активное участие (скрыто или открыто) в нападениях на солдат, полицейских и пограничников, выполняющих задачи по охране государственной границы", - говорится в пояснительной записке.

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Также в ведомстве добавляют, что этот шаг власти позволит гарантировать безопасность польских пограничников, находящихся на границе с Беларусью, и "ограничить присутствие посторонних лиц в зоне проведения служебных операций".

Согласно проекту, запрет будет введен с 4 июня сроком на 90 дней.

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Напомним, недавно премьер-министр Польши Дональд Тус объявил о восстановлении буферной зоны и передаче "всех имеющихся ресурсов" для защиты границы с Беларусью.

Ранее сообщалось, что Польша до 2028 года на границе с Россией и Беларусью построит укрепления, системы разоблачения и оповещения, передовые базы, логистические узлы и системы противодействия беспилотникам.