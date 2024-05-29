Турция поможет с восстановлением украинской энергетики
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства энергетики Украины.
Отмечается, что стороны обсудили сложную ситуацию в украинской энергосистеме, сложившуюся после возобновления массированных российских атак, а также направления сотрудничества стран для преодоления последствий атак.
Галущенко отметил, что сейчас главной задачей является повышение гибкости энергосистемы и наращивание мощностей генерации электроэнергии, в частности развитие возможностей распределенной и мобильной генерации.
"Для нас это вопрос выживания следующей зимой", - подчеркнул министр.
Посол Турции обратил внимание министра на готовность ряда турецких компаний принять участие в соответствующих проектах. Стороны обсудили перспективы их реализации, в частности в Харьковской и Одесской областях.
В этом контексте особенно акцентировалось на сотрудничестве в установлении мобильных электростанций.