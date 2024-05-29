Покровское направление остается самым горячим. Число вражеских атак здесь возросло до 23, - Генштаб

Враг не прекращает атаковать вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия на Харьковщине и Покровском направлении.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Враг не прекращает атаковать вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия на Харьковщине и Покровском направлении. В настоящее время общее количество вражеских наступательных и штурмовых действий уже возросло до 82. Оккупанты обстреливают с территории Российской Федерации населенные пункты на Черниговщине и Сумщине - только за сегодня под огонь артиллерии РФ попали семь разных сел в приграничных районах этих украинских областей", - говорится в сообщении.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении украинские воины отразили три вражеские атаки, столько же - еще продолжаются. К своим преступлениям оккупанты добавили еще два авиаудара с территории Российской Федерации - били неуправляемыми авиаракетами с направления Богун-Городка (РФ) по району села Уды и сбросили по Харьковщине КАБ с направления города Шебекино (РФ).

Оккупанты не оставляют попыток давить на оборону украинских защитников на Купянском направлении. Безуспешно пытаются улучшить свои позиции в районах Дружелюбовки и Невского. В общем с начала суток здесь враг провел 13 штурмовых действий. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

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Обстановка на востоке

На Лиманском направлении враг в течение суток совершил семь атак. Сейчас продолжает давить возле Тернов и Торского - продолжаются боевые действия.

На Северском направлении российский агрессор получил достойный отпор неподалеку Выемки, также еще дважды штурмовал позиции украинских защитников в районе Белогоровки. Ситуация контролируемая.

Покровское направление остается самым горячим. В настоящее время количество вражеских атак здесь возросло до 23. Оккупанты пытаются прорвать нашу оборону при поддержке ударных вертолетов Ка-52 и сбросов авиабомб с самолетов. К предыдущим семи добавилось еще четыре авиаудара. Активнее всего российские террористы бьют в район Евгеновки. Наши воины укрепляют оборонительные рубежи, наносят врагу потери. В частности, за сегодня оккупанты потеряли на направлении 236 человек убитыми и ранеными. Уничтожены танк, шесть боевых бронированных машин, станция РЭБ и два автомобиля.

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Обстановка на юге

Времевское направление - враг давит в районе Старомайорского - за сегодня отражено уже семь вражеских атак.

По одному боевому столкновению с российскими захватчиками произошло на Ореховском и Приднепровском направлениях - враг успеха не имел.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают попытки оккупантов продвигаться в глубину территории Украины, наносят врагу огневое поражение и истощают его наступательный потенциал по всей линии фронта.

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