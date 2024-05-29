Не стоит публично обсуждать разрешение Украине на удары по РФ, - министр обороны Германии Писториус

Дискуссии о разрешении Украине наносить удары по территории РФ западным оружием должны происходить непублично.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Писториус отметил, что в интересах военной тактики и стратегии должно быть понятно, что не стоит публично обсуждать, что возможно и что разрешено.

"Международное право позволяет все это. То, что потом детально урегулируется между государствами, как сказал вчера канцлер, является урегулированием между государствами", - пояснил немецкий министр.

Писториус сказал, что хотел бы держать эту дискуссию вне поля зрения общественности. "Я не верю, что Кремль скажет нам, что он готов делать, где он готов использовать какое оружие", - добавил министр.

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