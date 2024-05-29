Первые мобилизованные осужденные взяли в плен россиянина, - замминистра юстиции Высоцкая

Одни из первых заключенных, проходящих службу в ВСУ, взяли в плен россиянина.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Высоцкая отметила, что к армии сейчас присоединились уже более 600 заключенных, и это число растет. По состоянию на 29 мая осужденных, которые изъявили желание мобилизоваться, - более 4 тысяч.

Их заявления должны обязательно рассматривать в суде. Перед этим заключенные-добровольцы проходят проверку, военно-врачебную комиссию и знакомство с командирами. Заместитель министра убеждает: инициатива доказывает свою эффективность.

Читайте также: Более 3 тысяч заключенных уже подали заявления на досрочное освобождение в обмен на мобилизацию, - Минюст

"Осужденные, которые идут служить сейчас, делают это абсолютно контролируемо - после проверки, в соответствии с законом. Они будут готовиться и выполнять важную для нашего государства работу. Работы на фронте много, не обязательно с оружием. Но даже если с оружием, у меня уже есть успешный кейс: поступила информация, что одни из первых осужденных взяли в плен россиянина", - рассказала Высоцкая.

По словам заместителя, где будут служить бывшие заключенные, определяет Министерство обороны, а впрочем, заверила: украинская практика не повторяет российской.

"С одной стороны, мы приняли вызов не повторить ошибок и недемократических подходов России. С другой стороны, мы не должны были дать осужденным возможность, скажем так, отслужить в тыловых подразделениях, заменив свое наказание фактически на свободу. Это тоже важно понимать, что определенное время эти люди должны работать на государство, а контракт заключается до конца военного положения", - пояснила Высоцкая.

Читайте также: Обращаемся к заключенным максимально понятным языком, они более идейные, чем наемники ЧВК "Вагнер", - офицер 67 ОМБР Савченко

Напомним, на днях стало известно, что Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были осуждены за нетяжкие преступления.