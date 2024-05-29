Заместитель министра финансов США Адейемо в Киеве обсудил борьбу с коррупцией и новые санкции в отношении российского ВПК
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы давить на этот военно-промышленный комплекс, используя санкции и экспортный контроль, и считать, что все, что мы будем делать впереди, является значительной частью наших разговоров с украинскими официальными лицами", - сказал Адейемо во время брифинга в Киеве.
Адейемо также обсудил с украинскими чиновниками усилия Киева в вопросе борьбы с коррупцией и подчеркнул, что США будут продолжать помогать Украине привлекать частные инвестиции, в частности, путем увеличения финансирования государственного сектора. В Киеве Адейемо провел встречу с министром финансов Украины Сергеем Марченко и другими чиновниками.
Чиновник американского Минфина также отметил, что США сосредотачивают внимание на сотрудничестве с лидерами стран "Группы семи", чтобы разблокировать около 300 миллиардов долларов российских активов, которые были заморожены в странах Запада после того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. По словам Адеемо, доходы с этих активов дали бы Украине доступ к большему финансированию в средней и долгосрочной перспективе.
Напоминаем, США предлагают "Группе семи" с доходов от российских активов предоставить Украине заем стоимостью до 50 миллиардов долларов. Министр финансов Италии во время встречи G7 сказал, что решение не удается принять, потому что между странами остаются "существенные технические и правовые вопросы", но все понимают, что решение принять нужно.