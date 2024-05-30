Экс-командующие НАТО определили приоритеты Запада в поддержке Украины

Накануне 75-й годовщины НАТО группа отставных генералов стран-членов Североатлантического альянса в коллективном обращении призвали изменить политику в отношении военно-технической поддержки Украины.

Так, генералы призывают снять ограничения на типы и количество вооружения для передачи Украине, срочно предоставить критически необходимое вооружение и передать военное снаряжение, которое обеспечит технологическое преимущество над противником. Генералы отмечают необходимость приоритезировать меры по обеспечению оперативных запасов ВСУ, включая обеспечение боеприпасами и необходимым обслуживанием вооружений, приложить усилия по расширению обучения украинских военных за рубежом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В обращении призывают начать заключать долгосрочные двусторонние соглашения по безопасности между Украиной и странами-членами НАТО по примеру Эстонии (пропорционально размеру ВВП страны), с целью обеспечения постоянной военно-технической поддержки, а на саммите Альянса в Вашингтоне принять документы о необратимости поддержки Украины до восстановления ее территориальной целостности и суверенитета, и четкого плана по вступлению Украины в НАТО.

В обращении отмечается геноцидный характер российской войны, целью которой является уничтожение Украины как независимой страны и украинцев как самостоятельной нации. Генералы предостерегают, что неспособность Запада поддержать Украину приведет к неизбежному поражению Украины, сотням тысяч дополнительных жертв и миллионам беженцев, а само поражение будет воспринято как приглашение к экспансионизму другими авторитарными режимами. Поражение Украины неизбежно приведет к потере доверия к США как к лидеру свободного мира, поставит под угрозу существование НАТО, поскольку другие члены Альянса будут вынуждены искать двусторонних договоренностей с авторитарными странами, в частности РФ и КНР.

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Среди подписантов письма:Генерал Сэр Ричард Ширрефф, заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (2011-2014); Генерал Рихо Террас, Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии (2011-2018); Генерал-лейтенант Бен Ходжес, Командующий армии США в Европе (2014-2017); Генерал-лейтенант Марк Гертлинг, Командующий армии США в Европе (2011-2012); Генерал-майор Майкл Рипасс, Командир Европейского командования сил специальных операций США (2010-2013); Генерал-майор Рихо Юхтеги, Командующий Сил специальных операций Эстонии (2012-2019); Клаус Виттманн, бригадный генерал Бундесвера, экс-сотрудник штаб-квартиры НАТО; Януш Адам Онишкевич, Министр обороны Польши (1992-1993, 1997-2000).

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников снять ограничения на использование Украиной оружия для поражения военных объектов на территории России. Генеральный секретарь заявил, что Россия ведет агрессивную войну, и Украина имеет право защищаться. "И это включает в себя также нанесение ударов по целям на российской территории", - сказал он, отметив, что некоторые союзники уже сняли такие ограничения, и "настало время для других союзников" рассмотреть возможность сделать то же самое.

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