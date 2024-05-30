Кто бы ни представлял США на Саммите мира, это не будет означать изменения уровня поддержки Украины, - Белый дом

В Белом доме не говорят, кто поедет на Глобальный саммит мира от США, однако отмечают, что, независимо от представителя, уровень поддержки Украины не уменьшится.

Такую позицию высказал в среду во время онлайн-брифинга советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На сегодня у меня нет планов для объявления относительно представительства (США - Ред.) на Саммите мира", - ответил советник на вопрос, будет ли представлен президент Байден на саммите в Швейцарии и если нет, то кто будет из американской администрации.

Он подчеркнул, что "кто бы ни представлял Соединенные Штаты на Саммите мира, нельзя сказать, что США не поддерживают Украину". Он также подчеркнул, что в любом случае нельзя сказать, что президент Байден не поддерживает Украину.

"С самого начала этого конфликта ни один другой лидер не сделал и не продолжает делать столько, сколько делает президент Байден, чтобы быть уверенными, что Украина имеет все необходимое для защиты от российской агрессии", - заверил Кирби.

По его словам, ни один другой лидер не сделал столько для взаимодействия с Украиной - как для обеспечения немедленных оборонных потребностей, так и для укрепления ВСУ на долгую перспективу.

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"Как бы ни выглядело завершение войны, они (народ Украины - Ред.) все равно будут иметь длинную границу с Россией. И это граница, которую им нужно будет защищать. И президент взял обязательство перед Украиной быть рядом с ними на далекую перспективу", - подчеркнул советник Белого дома.

Он также подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают Украинскую формулу мира, представленную президентом Зеленским в 2022 году.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Соединенные штаты будут представлены на Глобальном саммите мира, однако пока нет информации, будет ли участвовать Джо Байден.

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