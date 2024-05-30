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Умеров во время разговора с Остином отметил право Украины наносить удары по территории РФ

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Умєров обговорив з Остіном право України бити по території РФ
Министр обороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, во время которого отметил, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в своем фейсбуке.

Собеседники обсудили текущую ситуацию на фронте.

По словам Умерова, Главнокомандующий Александр Сырский подробно доложил о ситуации на поле боя.

Министр обороны отдельно проинформировал своего американского коллегу о процессе мобилизации и восстановления наших боевых бригад.

"Нашим фокусом остается вопрос ПВО и боеприпасов. Россия продолжает сбрасывать управляемые авиабомбы вдоль всей линии фронта. Отдельно подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории. Благодарен нашим американским партнерам за постоянную поддержку и помощь", - резюмировал Рустем Умеров.

Ранее сообщалось, что министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Александо Сырский работают над решением Кабинета Минстров о выделении дополнительных почти 370 миллиардов гривен на закупку вооружения.

Читайте: Каждая задержка поставки военной помощи, а также сомнения западных партнеров относительно использования Украиной дальнобойных ракет идет на пользу России, - Умеров

Топ комментарии

  • Ольга Пелле
    Яке ж воно тупе все оце зелене шобло! Та хто в тебе забирає те право? Лупи куди хочеш своєю зброєю, де вона твоя зброя? Роздерибанена по оффшорах, закопана в асфальт? А коли тобі даром дають, то вже вони мають свої права, отут би тобі головою думать, а не сракою і вчитися хоч якоїсь дипломатії, а то суцільне хамство так і пре.
  • Наталия Гончар
    Давайте відмітимо - поки представник мінфіну США вчив міністра України, як боротися корупцією й де брати гроші у своїх заКОРМАХ , вилізли підЄрмаківські ПРихвостні распальцовувати партнерів . А там Кірюшка Тимошенко скільки дав на перевід МАРОДЕРНІ на офшори після останніх махінацій з фортифікаціями на Харківщині - та ні НАВІТЬ ІМІТАЦІЇ НЕ БУЛО , якщо не рахувати інтервю нетряпкиякоїсь журналістці в одязі цвєта хакі на роздовбаній глині будівельного майданчику ? Кірюху мабуть скоро Єрмак в бетон споруд заллє щоб не видав усіх...Може й разом з Умєровим? а може й ні, бо Ахмєтову він ще потрібний .
  • andi Mir
    ))))))))))))) тобі ще хтось тут віре?
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