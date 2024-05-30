Умеров во время разговора с Остином отметил право Украины наносить удары по территории РФ
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в своем фейсбуке.
Собеседники обсудили текущую ситуацию на фронте.
По словам Умерова, Главнокомандующий Александр Сырский подробно доложил о ситуации на поле боя.
Министр обороны отдельно проинформировал своего американского коллегу о процессе мобилизации и восстановления наших боевых бригад.
"Нашим фокусом остается вопрос ПВО и боеприпасов. Россия продолжает сбрасывать управляемые авиабомбы вдоль всей линии фронта. Отдельно подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории. Благодарен нашим американским партнерам за постоянную поддержку и помощь", - резюмировал Рустем Умеров.
Ранее сообщалось, что министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Александо Сырский работают над решением Кабинета Минстров о выделении дополнительных почти 370 миллиардов гривен на закупку вооружения.