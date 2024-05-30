США могут "адаптировать и откорректировать" свою позицию относительно разрешения Украине бить по территории РФ американским оружием, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция США будет зависеть от условий на поле боя. Однако Белый дом может "адаптировать и откорректировать" свою позицию относительно разрешения Украине наносить удары американским оружием по целям в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Еще одной определяющей чертой нашей поддержки Украины уже более двух лет является адаптация, в зависимости от того, как изменились условия, как изменилось поле боя, как изменились действия России с точки зрения того, как она проводит свою агрессию, эскалацию. Мы адаптировались и приспособились, и я уверен, что мы будем продолжать это делать", - сказал государственный секретарь США.

Однако в очередной раз подчеркнул, что сейчас США "не делают возможным и не способствуют" атакам по России.

На уточняющий вопрос журналиста, означают ли слова Блинкена, что Соединенные Штаты могут поддерживать атаки Украины внутри России, он ответил: "адаптировать и откорректировать означает именно это".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Украина может бить по военным базам на территории РФ.

Бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Марк Гертлинг отметил, что удары России по гражданским объектам, в частности - по "Эпицентру" в Харькове, подталкивают Штаты к снижению стандартов применения американского оружия против "конкретных военных целей" на территории РФ.

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