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США могут "адаптировать и откорректировать" свою позицию относительно разрешения Украине бить по территории РФ американским оружием, - Блинкен

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Ентоні Блінкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция США будет зависеть от условий на поле боя. Однако Белый дом может "адаптировать и откорректировать" свою позицию относительно разрешения Украине наносить удары американским оружием по целям в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Еще одной определяющей чертой нашей поддержки Украины уже более двух лет является адаптация, в зависимости от того, как изменились условия, как изменилось поле боя, как изменились действия России с точки зрения того, как она проводит свою агрессию, эскалацию. Мы адаптировались и приспособились, и я уверен, что мы будем продолжать это делать", - сказал государственный секретарь США.

Однако в очередной раз подчеркнул, что сейчас США "не делают возможным и не способствуют" атакам по России.

На уточняющий вопрос журналиста, означают ли слова Блинкена, что Соединенные Штаты могут поддерживать атаки Украины внутри России, он ответил: "адаптировать и откорректировать означает именно это".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Украина может бить по военным базам на территории РФ.

Бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Марк Гертлинг отметил, что удары России по гражданским объектам, в частности - по "Эпицентру" в Харькове, подталкивают Штаты к снижению стандартов применения американского оружия против "конкретных военных целей" на территории РФ.

Читайте также: Заявление Блинкена о праве Украины самостоятельно определяться с выбором целей для западного оружия создало надежду, - посол при НАТО Галибаренко

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    США не можуть а мають дати дозвіл-бо інакше ця безглузда зборона є лицемірним лицемірством...
  • Randall Flag da70119e
    В адміністрації байдена граються у гру "поганий слідчий - хороший слідчий". Поганий у них саліван, а хороший блінкен. Останнього випускають, щоб вкинути в інформаційний простір якийсь обнадійливий для нас меседж. Потім починається з'ясування, чи справді це так або ні. А потім виповзає якась/якийсь речниця/речник, текст якій/якому написав саліван, і каже: "Ні, це не так". Або сам саліван робить заяву, в якій спростовує слова блінкена, або каже, що їх неправильно зрозуміли.

    І ось цей б...ий цирк триває постійно.
  • ZoV KobZona
    Это означает, что бить по параше нельзя, но если очень хочется, то можно.
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