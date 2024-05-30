Общие боевые потери РФ с начала войны - около 506 260 человек (+1160 за сутки), 7710 танков, 13 101 артсистема, 14 913 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 506 260 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 506 260 (+1160) человек,

танков - 7710 (+10) единиц,

боевых бронированных машин - 14 913 (+22) единиц,

артиллерийских систем - 13 101 (+35) единица,

РСЗО - 1088 (+1) единиц,

средств ПВО - 815 (+0) единиц,

самолетов - 357 (+0) единиц,

вертолетов - 326 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 532 (+22) единицы,

крылатых ракет - 2222 (+0) единицы,

кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 17 849 (+53) единиц,

специальной техники - 2153 (+11) единицы.

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