Общие боевые потери РФ с начала войны - около 506 260 человек (+1160 за сутки), 7710 танков, 13 101 артсистема, 14 913 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 506 260 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 506 260 (+1160) человек,
- танков - 7710 (+10) единиц,
- боевых бронированных машин - 14 913 (+22) единиц,
- артиллерийских систем - 13 101 (+35) единица,
- РСЗО - 1088 (+1) единиц,
- средств ПВО - 815 (+0) единиц,
- самолетов - 357 (+0) единиц,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 532 (+22) единицы,
- крылатых ракет - 2222 (+0) единицы,
- кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17 849 (+53) единиц,
- специальной техники - 2153 (+11) единицы.