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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 506 260 человек (+1160 за сутки), 7710 танков, 13 101 артсистема, 14 913 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 506 260 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 506 260 (+1160) человек,
  • танков - 7710 (+10) единиц,
  • боевых бронированных машин - 14 913 (+22) единиц,
  • артиллерийских систем - 13 101 (+35) единица,
  • РСЗО - 1088 (+1) единиц,
  • средств ПВО - 815 (+0) единиц,
  • самолетов - 357 (+0) единиц,
  • вертолетов - 326 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 532 (+22) единицы,
  • крылатых ракет - 2222 (+0) единицы,
  • кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17 849 (+53) единиц,
  • специальной техники - 2153 (+11) единицы.

Также смотрите: Здание с оккупантами разлетается вдребезги после прилета украинского дрона. ВИДЕО

інфорграфіка

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Топ комментарии

  • Огусто
    Як за пів ляма впало, так і орки стали закінчуватись. Під двушку доходило.
    Слава Україні!
    ЗСУ - Титани!
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3749 день москальсько-української війни.
    132! одиниці техніки та 1160! чумардосів за день.
    Арта 36, броня 32, логістика 53!
    Арта закрила чергову сотню. Спецтехніка файно другий день іде.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

    P.s. 506 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
  • Qq Qqq f1a4586b
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