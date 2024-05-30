Силы ПВО сбили 7 ракет Х-101/Х-555 из 11 и все "шахеды", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
"В ночь на 30 мая 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины с применением 8-ми зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине, 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. - РФ) и 32 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (Крым)", - говорится в сообщении.
Воздушную атаку отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбито 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БПЛА "Shahed-131/136" в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей", - отметил Олещук.