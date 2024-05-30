США обеспокоены ударами Украины по стратегическим РЛС "Воронеж" в России, - The Washington Post

В США опасаются, что недавние удары украинских беспилотников по российским системам раннего ядерного предупреждения могут дестабилизировать ситуацию в то время, когда в Белом доме рассматривают возможность отменить ограничения для применения оружия США по объектам в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник в администрации США.

"Соединенные Штаты обеспокоены недавними ударами Украины по российским пунктам раннего предупреждения атак баллистическими ракетами", - сказал американский чиновник.

Он отметил, что Вашингтон выразил Киеву обеспокоенность из-за атак по двум радиолокационным станциям, которые обеспечивают как обычную противовоздушную оборону, так и предупреждение о ядерных пусках на Западе.

По словам американского чиновника, эти объекты не были приобщены непосредственно к ведению войны РФ против Украины. Однако, продолжил представитель администрации, они являются "чувствительными точками" для России, поскольку доказывают Кремлю, что его стратегические возможности сдерживания становятся целями для поражения.

В то же время издание обратилось за комментарием к украинскому чиновнику, знакомому с делом. По его словам, Россия использовала эти радиолокационные пункты для наблюдения за деятельностью украинских военных, в частности за использованием Киевом воздушного оружия, такого, как беспилотники и ракеты.

Напомним, на днях дрон ГУР Минобороны атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области РФ.

РЛС "Воронеж М" предназначена для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет. Эта РЛС обнаруживает цели на расстоянии до 6 тыс. км.

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