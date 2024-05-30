Ночью силы ПВО сбили семь вражеских "Шахедов" над Днепропетровщиной: в Днепровском районе поврежден частный дом и ЛЭП

В ночь на 30 мая противовоздушная оборона сбила семь ударных дронов-камикадзе "Шахед" в четырех районах Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "Шахеды" сбили в Криворожском, Синельниковском, Павлоградском и Днепровском районах.

В Днепровском районе из-за падения обломков повреждены частный дом и линия электропередач.

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Кроме того, вечером 29 мая агрессор обстрелял из артиллерии Червоногригорьевскую громаду в Никопольском районе.

"Бьет по району и с самого утра. Поцелил дронами-камикадзе по Никополю и Марганецкой громаде. Последствия уточняются. Люди не пострадали", - добавил Лысак.

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Ночная воздушная атака на Украину

Россияне ночью 30 мая нанесли очередной комбинированный удар. Сначала запустили "шахеды", а затем ракеты.

Враг атаковал Хмельницкую область ударными дронами-камикадзе типа "Шахед" и запустил ракеты, в частности в сторону Староконстантинова.