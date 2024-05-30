Каждый шаг НАТО по поддержке Украины поможет сдерживать Россию, - глава МИД Чехии Липавский

НАТО должно послать сигнал о том, что будет сдерживать "российский империализм". Но сейчас следует отложить дискуссии о полноценном членстве Украины в НАТО - нужно сосредоточиться на ее острых потребностях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"По моему мнению, все осознают, что сначала мы должны сделать практические шаги для Украины, чтобы она могла выжить, а потом мы сможем развернуть политическую дискуссию о членстве", - отметил он.

Липавский также отметил, что пока не ожидает существенных сдвигов в направлении предоставления Украине конкретного приглашения к вступлению в НАТО.

"НАТО - это оборонительный альянс, и мы не желаем ничего в этом менять. Но мы открыты в признании того, что российский империализм угрожает европейской обороне. Я призываю другие государства поддерживать общую стратегию сдерживания России, и, безусловно, каждый шаг, который поможет Украине, также будет способствовать достижению этой цели", - добавил министр.

Напомним, накануне министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что только четыре страны отправили деньги на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

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