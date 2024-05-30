Удар по 128-й ОГШБр в Запорожской области: Офис Генпрокурора опровергает информацию о развале дела в суде
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Продолжается комплекс следственных действий
Отмечается, что уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе по ч. 4 ст. 425 УК Украины расследуется следователями ГБР под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона. Сейчас продолжается комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы.
Административный протокол на комбрига
"Отдельно отметим, что в отношении командира бригады был составлен административный протокол ч. 2 ст. 172-16 Кодекса об административных правонарушениях Украины относительно несвоевременного сообщения о происшествии", - сообщили в ОГП.
Зато после рассмотрения протокола суд закрыл производство по административному делу из-за отсутствия состава административного правонарушения.
"Вместе с тем, указанное обстоятельство никоим образом не влияет на состояние расследования уголовного производства. Также это не освобождает лицо от уголовной ответственности в случае установления и доказательства его вины", - добавили в пресс-службе.
Гибель воинов 128-й бригады в Запорожской области
Напомним, 4 ноября в 128-й бригаде произошла трагедия - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю дня ракетных войск и артиллерии.
В Закарпатской области был объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.
128 бригада подтвердила гибель 19 воинов из-за ракетного удара РФ.
В ГБР сообщили, что Минобороны расследует действия должностных лиц, которые организовали построение бойцов 128 бригады.