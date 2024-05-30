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За экс-замглавы ОП Смирнова внесли залог в 10 миллионов гривен

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За Смирнова внесли заставу
За бывшего заместителя руководителя Офиса президента, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен, внесли залог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

"29 мая суд выдал справку, что за бывшего заместителя руководителя Офиса президента внесен залог в полном размере, определенном постановлением следственного судьи ВАКС", - рассказала пресс-секретарь.

Кроме этого на Смирнова возложены следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и в суд;
  • не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
  • сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Дело Смирнова

Бывшего заместителя Андрея Ермака Смирнова НАБУ и САП подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. Чтобы скрыть свое имущество, он оформил большую его часть на родного брата.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 годы чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составляла 15,7 млн грн.

28 мая Антикоррупционный суд назначил Смирнову меру пресечения в виде 10 млн грн залога.

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Топ комментарии

  • Wild MadDog
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    чому ви дивуєтесь? Усе оточення зеленського, усі «ефективні менеджери»: Ермак, Татаров, Подоляк, Шурма і т.д - це Антимайдан, колишні «риги». Це був такий непомітний державний переворот, коли людям в 2019 на виборах продали зеленського і молодих технократів, а за рік-два їх всіх замінили те, що маємо..
    Чи ви вважаєте, що вони забули, як тікали і ховалися в 2014, коли переміг Майдан? Забули свій страх і приниження? Вони тоді так всралися, що дехто руки на себе наклав. Таке не забувається, вони вам це зараз згадують.
  • володимир омельянов
    Це той хто працював в ОП ,хотілось запитати а там є патріоти України ? я жодного не знаю .
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