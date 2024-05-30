Пентагон строит в США завод, который будет производить 155-мм боеприпасы для Украины, - NYT

Армия США открывает завод в штате Техас по производству артиллерийских боеприпасов, которые будут поставлять в Украину. Там планируют производить около 30 тысяч 155-мм снарядов ежемесячно, которые будут иметь решающее значение для военных действий ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Как отмечается, это будет первое подобное предприятие, которое Пентагон строит с нуля после начала полномасштабной войны в Украине.

Издание пишет, что Пентагон в прошлом году поставил задачу производить 100 тысяч снарядов в месяц до конца 2025 года, чтобы обеспечить украинские артиллерийские бригады.

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"Заводы в Скрентоне и Уилкс-Барре, штат Пенсильвания, вместе производят около 36 000 снарядов в месяц. Новый завод General Dynamics в Меските, штат Техас, будет производить 30 тысяч снарядов ежемесячно, когда выйдет на полную мощность", - говорится в материале.

В NYT отметили, что американская оборонная компания General Dynamics смогла возвести завод примерно через 10 месяцев после начала строительства благодаря финансированию от Конгресса и помощи компании Repkon.

Завод в Меските предоставит около 350 рабочих мест, когда выйдет на полную производственную мощность в следующем году.

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