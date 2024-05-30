Пентагон строит в США завод, который будет производить 155-мм боеприпасы для Украины, - NYT
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
Как отмечается, это будет первое подобное предприятие, которое Пентагон строит с нуля после начала полномасштабной войны в Украине.
Издание пишет, что Пентагон в прошлом году поставил задачу производить 100 тысяч снарядов в месяц до конца 2025 года, чтобы обеспечить украинские артиллерийские бригады.
"Заводы в Скрентоне и Уилкс-Барре, штат Пенсильвания, вместе производят около 36 000 снарядов в месяц. Новый завод General Dynamics в Меските, штат Техас, будет производить 30 тысяч снарядов ежемесячно, когда выйдет на полную мощность", - говорится в материале.
В NYT отметили, что американская оборонная компания General Dynamics смогла возвести завод примерно через 10 месяцев после начала строительства благодаря финансированию от Конгресса и помощи компании Repkon.
Завод в Меските предоставит около 350 рабочих мест, когда выйдет на полную производственную мощность в следующем году.