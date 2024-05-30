РФ держит определенные силы напротив Харьковской и Сумской областей, - ГПСУ

Российские оккупанты могут пытаться расширить направления, где будут вести полномасштабные боевые действия.

Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Неизменным остается то, что враг ежедневно обстреливает территорию Украины, нанося удары со своей территории и применяет разнообразное вооружение. Больше всего, конечно, артиллерию, но также привлекает и авиацию для того, чтобы наносить поражения. Мы видим, что по ту сторону враг также пытается укреплять свои позиции в инженерно-фортификационном отношении. Мы проводим действия для того, чтобы выявить средства, которыми враг наносит поражение для того, чтобы их уничтожить. Наиболее горячим направлением, конечно, остается Харьковщина - направление населенного пункта Липцы и направление населенного пункта Волчанск, где враг проводит действия для того, чтобы захватить территорию Украины. Но, к счастью, ему не удается продвинуться вглубь территории нашей страны. У него недостаточно сил для этого", - отметил он.

По словам Демченко, российские оккупанты продолжают давить, в том числе, и на упомянутом направлении, перебрасывая дополнительные силы.

"Надо понимать, что нужно быть готовыми к развитию любой ситуации на любом направлении, потому что аналогично Харьковщине на этих двух направлениях, где я отметил, враг может пытаться расширить направления, где будут вестись полномасштабные боевые действия на других участках Харьковской области", - добавил спикер.

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Также нельзя исключать, что такие действия РФ может совершить и на Сумском направлении.

"Враг по-прежнему держит определенные силы напротив нашей территории, напротив Харьковской области, напротив Сумской. Но надо понимать, что этими действиями, даже несмотря на то, что он не имеет достаточно сил для того, чтобы достичь стратегической цели, враг может пытаться, создавая подобные районы, где будут вестись боевые действия, расширить зоны ведения боевых действий и растянуть Силы обороны нашей страны. Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию ситуаций, потому что пока мы имеем такого соседа, пока имеем агрессию и полномасштабную войну, которую Россия развязала против нашей страны, мы должны быть готовы ко всему", - подытожил Демченко.

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