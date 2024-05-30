Шведский самолет радиолокационной разведки ASC 890 послужит усилением "глаз" F-16, - Воздушные силы

Самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, который Швеция передает Украине, будет служить, в частности, усилением для западных истребителей F-16. Он является аналогом российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

По его словам, ASC 890 является аналогом шведского "воздушного радара" AWACS, а также российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Их ранее сбивали украинские защитники.

"Нам нужны такие самолеты, потому что они дают возможность выявлять цели на расстояниях в 450 км. То есть, это выявление "шахедов", крылатых ракет, российских самолетов, истребителей", - пояснил Евлаш.

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Усиление для F-16

По словам представителя ВС, ASC 890 также могут выявлять вражеские воздушные цели по излучению российских радиолокационных станций: подсвечивают их и передают Украине координаты.

Это "серьезная машина", которая может служить усилением "глаз" F-16, подчеркнул Евлаш.

На вопрос, знают ли Воздушные силы, как защитить шведские самолеты от российских атак, представитель ответил утвердительно.

"Мы понимаем, что этот самолет будет одной из приоритетных целей оккупантов, когда нам его передадут. Конечно, у нас есть наработки, как уберечь подобную технику", - добавил он.

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Накануне правительство Швеции представило 16-й и самый большой пакет военной помощи для Украины на общую сумму 13,3 млрд шведских крон.

Страна передает Украине самолеты радиолокационной разведки и управления (ASC 890), тем самым усиливая возможности противовоздушной обороны Украины.