От 800 до тысячи украинцев, ныне находящихся в Норвегии, могут отправить домой
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NRK.
Как заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилия Энгер Мель, речь идет о количестве от 800 до тысячи человек, которым могут предложить покинуть Норвегию.
"Новым является то, что мы начинаем с индивидуального рассмотрения дел. Это делается путем оценки ситуации, в которой оказался человек. Среди прочего, откуда он приехал", - заявила Мель.
Она отметила, что среди украинцев, чьи дела о предоставлении убежища рассматриваются сегодня, 370 (47%) - это мужчины призывного возраста, которым от 18 до 60 лет.
В то же время министерство юстиции в своем письме заявило, что риск быть отправленным на войну против России в принципе не дает оснований для проживания в Норвегии.
"Призыв и служба в связи с войной не являются обстоятельствами, которые сами по себе дают основания для получения убежища в Норвегии. Однако это должно оцениваться конкретно в каждом отдельном случае", - говорится в сообщении ведомства.
По словам Мель, Осло видит, что Норвегия принимает гораздо больше искателей убежища, чем ее северные соседи.
"Поэтому мы усилили контроль. Сейчас эта пропорция снизилась с 60% до около 35%, и мы все еще рассматриваем возможность его дальнейшего усиления", - резюмировала она.
Отмечается, что с марта 2022 года более 77 тысяч украинцев обратились за коллективной защитой к Норвегии.
Напомним, на днях министерство внутренних дел Германии предложило создать общеевропейский механизм, который бы позволил равномерно распределять между странами ЕС миграционную нагрузку, связанную с войной в Украине.