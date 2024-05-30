США обвинили руководство Китая в поддержке войны РФ против Украины и предупредили о санкциях
Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл во время визита в Брюссель, сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас существует насущная необходимость в том, чтобы страны Европы и НАТО "направили Китаю коллективное сообщение об обеспокоенности его действиями, которые, по нашему мнению, дестабилизируют ситуацию в самом сердце Европы".
Кэмпбелл отметил, что поддержка Китая помогает РФ восстанавливать элементы ее вооружения, включая дальнобойные ракеты, артиллерию, беспилотники, а также способность отслеживать передвижения на поле боя.
"То, что мы видим со стороны Китая в России, не является одноразовым случаем или парой фирм-изгоев, участвующих в поддержке России. Это постоянные, всеобъемлющие усилия, которые поддерживаются руководством Китая и направлены на то, чтобы оказать России всяческую поддержку за кулисами", - заявил Кэмпбелл.
Заместитель госсекретаря США подчеркнул, что действия Китая создали потенциал для России не только на поле боя в Украине, но и позволили "бросить стратегический вызов другим странам Европы".
В то же время, как пишет Reuters, Кэмпбелл отказался уточнять, какими могут быть дальнейшие шаги США.
"Я думаю, что нам нужно будет послать четкий, недвусмысленный сигнал Пекину о том, что такие шаги, которые делает Китай, опасны для долгосрочной стабильности в Европе", - добавил он.