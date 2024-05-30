НАТО должна выработать целостную стратегию сдерживания России, - глава МИД Чехии Липавский
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Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что поддержка Украины будет частью сдерживания России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.
Липавский считает, что нужно наработать системные подходы, в частности на уровне ЕС, а также выработать в НАТО целостную стратегию сдерживания России.
"Я бы приветствовал любую меру, которая означает, что мы можем сдерживать Россию. Частью сдерживания России является также логическая и безусловная поддержка права Украины на защиту от российской агрессии", - сказал министр.
Сегодня в Праге состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО.
"Мы имеем разные мнения в НАТО относительно поддержки Украины", - сказал Липавский, добавив, что ищет "общий знаменатель".