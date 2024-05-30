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НАТО имеет лишь 5% ПВО, необходимой для защиты стран Восточной и Центральной Европы в случае полномасштабного нападения, - Financial Times

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Система ППО НАТО
Согласно собственным оценкам Альянса, в странах Восточной и Центральной Европы есть лишь незначительная часть противовоздушной обороны. Ее недостаточно для защиты восточного фланга.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

По словам источников, страны НАТО способны обеспечить менее 5% мощностей ПВО, которые считаются необходимыми для защиты членов Альянса в Центральной и Восточной Европе от полномасштабного нападения.

Один высокопоставленный дипломат НАТО сказал, что способность защищаться от ракет и авиаударов является "главной частью плана защиты Восточной Европы от вторжения", но сейчас этого нет.

Министры иностранных дел стран НАТО соберутся в четверг в Праге для двухдневных переговоров, направленных на подготовку к саммиту лидеров альянса в Вашингтоне в июле. Центральной темой будет усиление европейской обороны. Некоторые европейские лидеры и военные чиновники считают, что Россия может атаковать страну-члена НАТО до конца десятилетия.

Издание отмечает, что неспособность европейских государств-членов НАТО в последние месяцы предоставить Украине дополнительные системы ПВО подчеркнула ограниченность запасов на континенте.

Представитель НАТО заявил, что "цели по потенциалу и планы обороны засекречены", но добавил, что противовоздушная и противоракетная оборона "являются главными приоритетами" и что "запасы были сокращены".

"Новые оборонные планы НАТО также значительно увеличивают требования к противовоздушной и противоракетной обороне по количеству и готовности", - сказал чиновник.

Напомним, в мае стало известно, что страны-члены НАТО рассматривают возможность отправки инструкторов для обучения военных в Украине.

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Топ комментарии

  • MsSkifia f873ab28
    таке враження, що раша - властєлін міра. задовбали
  • Alex_Dimitrov
    Это потому, что основа ПВО Нато это самолеты. А наземное ПВО прикрывает аэродромы от баллистики.
    Пишут вечно какую-то хрень лишь бы десяток батарей Украине не давать )
  • Alex Nosov dd1cb531
    Такое ощущение что весь мир ето мазохисты. Сами выкармливают медведя а потом думают как сделать так чтобы он их не сожрал. Вместо того чтобы добить рашку и раздербанить ее на мелкие республики, весь мир гадает как отбиваться когда Мордор в очередной раз сбесится
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