НАТО имеет лишь 5% ПВО, необходимой для защиты стран Восточной и Центральной Европы в случае полномасштабного нападения, - Financial Times

Согласно собственным оценкам Альянса, в странах Восточной и Центральной Европы есть лишь незначительная часть противовоздушной обороны. Ее недостаточно для защиты восточного фланга.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

По словам источников, страны НАТО способны обеспечить менее 5% мощностей ПВО, которые считаются необходимыми для защиты членов Альянса в Центральной и Восточной Европе от полномасштабного нападения.

Один высокопоставленный дипломат НАТО сказал, что способность защищаться от ракет и авиаударов является "главной частью плана защиты Восточной Европы от вторжения", но сейчас этого нет.

Министры иностранных дел стран НАТО соберутся в четверг в Праге для двухдневных переговоров, направленных на подготовку к саммиту лидеров альянса в Вашингтоне в июле. Центральной темой будет усиление европейской обороны. Некоторые европейские лидеры и военные чиновники считают, что Россия может атаковать страну-члена НАТО до конца десятилетия.

Издание отмечает, что неспособность европейских государств-членов НАТО в последние месяцы предоставить Украине дополнительные системы ПВО подчеркнула ограниченность запасов на континенте.

Представитель НАТО заявил, что "цели по потенциалу и планы обороны засекречены", но добавил, что противовоздушная и противоракетная оборона "являются главными приоритетами" и что "запасы были сокращены".

"Новые оборонные планы НАТО также значительно увеличивают требования к противовоздушной и противоракетной обороне по количеству и готовности", - сказал чиновник.

Напомним, в мае стало известно, что страны-члены НАТО рассматривают возможность отправки инструкторов для обучения военных в Украине.

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