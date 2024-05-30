Рашист, ставший "поэтом СВО", похитил и жестоко убил жительницу оккупированного Луганска: она якобы занималась разведкой в ​​пользу ВСУ

В России судят старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина. Их обвиняют в похищении и жестоком убийстве 23-летней жительницы оккупированной Луганской области. Девушка якобы служила в ВСУ и работала на украинскую разведку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Что известно об убийстве?

По версии следствия, девушка якобы угрожала российскому офицеру Жамидулову, что расскажет об их интимной связи его жене.

Жамидулов заявлял, что Валентина Давронова служила в украинской армии с 2018 до 2021 года и на ее теле есть татуировки с украинской символикой. Также он утверждал, что она якобы занимается разведкой в интересах ВСУ.

Оккупанты похитили и доставили ее в пункт временной дислокации части как украинскую разведчицу.

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Там потерпевшую зарезали ножом, а ее тело подорвали тремя гранатами Ф-1, пытаясь скрыть следы преступления. Они надеялись, что таким образом тело девушки невозможно будет опознать.

Девушку завели в солдатскую баню, где Айдын Жамидулов нанес ей около двух десятков ударов ножом в разные части тела.

Кроме того, как пишет "Коммерсант", в убийстве в солдатской бане участвовал командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев (его дело будет слушаться отдельно). Айдын Жамидулов приказал ему добить жертву - ударом ножа в сердце.

23-летняя девушка, которую убили оккупанты

Российский офицер был "поэтом СВО"

Как отмечается, Жамидулов известен тем, что во время подготовки к боевым действиям писал патриотические стихи, исполнение которых рекламировало минобороны РФ.

В интервью он рассказывал, что дома его ждут две дочери и жена, которые "им гордятся".

У жестоко убитой оккупантами луганчанки Валентины осталась маленькая дочь.

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