Италия против использования ее оружия для ударов по РФ, - глава МИД Таяни

Оружие, которые направляет Италия Украине, не должно применяться для ударов по территории России.

Об этом заявил глава МИД Антонио Таяни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине", - сказал министр.

Ранее вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини резко прокомментировал призыв генсека НАТО Столтенберга снять ограничения на использование оружия для ударов по РФ.

"НАТО не может заставить нас убивать в России, а также никто не может заставить нас отправить итальянских солдат воевать или умирать в Украине", - сказал он, добавив, что все, кто "хочет войны" могут поехать воевать в Украину.

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Удары по территории РФ

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ по меньшей мере 1 раз использовали Рatriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ, потому это несправедливо.

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным удары Украины из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

Также Цензор.НЕТ информировал, что высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель считает удары ВСУ по объектам на территории России законными, если они наносятся пропорционально.

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