Украина получит от Швеции два самолета РЛС ACS890
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В Швеции заявили, что передадут Украине два самолета разведки и управления ASC 890.
Об этом сообщил представитель премьер-министра Швеции Том Самуэльссон, информирует Цензор.НЕТ.
"Швеция объявила о своем крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму €1,16 миллиарда. Пакет включает два самолета воздушного наблюдения и управления (ACS890), которые помогут Украине идентифицировать цели на большом расстоянии", - говорится в сообщении.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон передал самолет непосредственно послу Украины в Швеции.
Самолеты радиолокационной разведки от Швеции
Напомним, 29 мая 2024 года Швеция объявила, что передаст Украине самолеты радиолокационной разведки ASC 890.
В Воздушных силах заявили, что ASC 890 будет служить усилением "глаз" F-16.