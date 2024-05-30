Украина получит от Швеции два самолета РЛС ACS890

В Швеции заявили, что передадут Украине два самолета разведки и управления ASC 890.

Об этом сообщил представитель премьер-министра Швеции Том Самуэльссон, информирует Цензор.НЕТ.

"Швеция объявила о своем крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму €1,16 миллиарда. Пакет включает два самолета воздушного наблюдения и управления (ACS890), которые помогут Украине идентифицировать цели на большом расстоянии", - говорится в сообщении.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон передал самолет непосредственно послу Украины в Швеции.

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Самолеты радиолокационной разведки от Швеции

Напомним, 29 мая 2024 года Швеция объявила, что передаст Украине самолеты радиолокационной разведки ASC 890.

В Воздушных силах заявили, что ASC 890 будет служить усилением "глаз" F-16.

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