Военнообязанных женщин будут штрафовать, если они не обновят свои учетные данные в ТЦК в течение 60 дней
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью изданию "Телеграф".
"Их (женщин - ред.) также могут штрафовать за нарушение правил воинского учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные. Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на воинский учет и получить военно-учетный документ", - сказал он.
Таких женщин будут штрафовать на сумму от 17 000 до 25 500 тысяч гривен.
Начальник Кременчугского РТЦК отметил, что мобилизация женщин проводится только с их личного согласия, согласно постановлению Кабинета министров № 560.
Медицинский осмотр
В то же время Волков уточнил, что в период обязательного уточнения учетных данных, который продлится до 16 июля, на медицинский осмотр не направляются те военнообязанные женщины, которые:
- имеют право на отсрочку от призыва;
- в возрасте старше 55 лет;
- забронированы;
- имеют действительный военно-учетный документ.
Он добавил, что военнообязанные женщины, не имеющие действительного военно-учетного документа, или впервые его получающие, должны пройти военно-врачебную комиссию.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины исключил норму, согласно которой женщины-медики или фармацевты, не получавшие военно-учетный документ, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.