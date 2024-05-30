Украина выполнила все условия для начала переговоров о вступлении в ЕС, - министр по вопросам Европы Германии Люрманн

В Германии считают, что Украина выполнила все условия, чтобы начать переговоры по ее вступлению в Европейский Союз.

Об этом заявила государственный министр по делам Европы в министерстве иностранных дел ФРГ Анна Люрманн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"С точки зрения федерального правительства, Украина отвечает всем требованиям для того, чтобы иметь возможность начать переговоры о вступлении в ЕС в июне. Поэтому мы настаиваем на быстром достижении согласия всеми государствами-членами относительно переговорных рамок", - подчеркнула она.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз хочет начать переговоры о членстве с Украиной до 1 июля.

Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что остались лишь организационные вопросы, связанные с фактическим открытием переговоров о вступлении в ЕС.

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