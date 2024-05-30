В Польше задержаны двое граждан Беларуси и один поляк. Их подозревают в шпионаже на Россию

Двух белорусов и поляка обвиняют в работе на иностранную разведку и диверсионной деятельности. Их задержали на три месяца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Прокурор выдвинул троим задержанным обвинения в участии в организованной преступной группе с целью осуществления деятельности в пользу иностранных разведок против Республики Польша, а также в участии в деятельности российской разведки и осуществлении диверсионно-саботажной деятельности на территории Польши в обмен на обещание финансовой выгоды.

В свою очередь Агентство национальной безопасности проинформировало, что трех указанных лиц задержали по подозрению в совершении поджогов объектов в разных частях страны.

В ведомстве добавили, что это - очередные задержания в рамках расследования деятельности организованной преступной группировки, занимавшейся диверсиями, в частности - поджогами, по заданию российских спецслужб.

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Шпионы России в европейских странах

Напомним, в 2023 году в Польше ликвидировали шпионскую сеть, работавшую на ФСБ и планировавшую, в частности, спустить с рельсов поезд с военным транспортом в Польше и Украине.

Издание The Washington Post сообщило, что российские спецслужбы через интернет вербовали для сотрудничества украинских беженцев в Польше. Завербованные беженцы получали различные задания - от расклейки листовок до диверсий на железной дороге.

В конце 2023 года болгарский оружейный магнат Эмилиан Гебрев выразил обеспокоенность по поводу диверсионной кампании, которую ведет РФ, пытаясь сорвать поставки оружия в Украину. Он призвал принять меры на национальном уровне и на уровне НАТО.

В Баварии (Германия) в апреле 2024 года арестовали двух агентов, работавших на российские спецслужбы. Они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры, чтобы сорвать поставки военной помощи Украине.

В начале мая этого года в Норвегии разоблачили группу российских агентов, которые могли готовить диверсии на объектах критической инфраструктуры. Служба безопасности страны заявила, что Россия хочет навредить репутации Норвегии перед ее союзниками.

Разведки западных союзников впоследствии заявили, что заметили увеличение количества незначительных диверсионных операций в Европе, которые, по их словам, являются частью российской кампании, направленной на подрыв поддержки военных усилий Украины.