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Люксембург внесет пять млн евро в артиллерийскую коалицию для Украины

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Люксембург объявил о взносе 5 млн евро в артиллерийскую коалицию для финансирования мощностей Caesar для Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написал министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

"Люксембург вносит 5 миллионов евро в артиллерийскую коалицию для финансирования мощностей Caesar в пользу Украины. Люксембург также движется к приобретению сухопутной техники Scorpion: Griffon, Jaguar, Serval", - говорится в заметке.

Напомним, в начале января 2024 года в Париже начала работу новая международная Коалиция артиллерии по усилению ВСУ.

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Что известно о САУ Caesar

Caesar - французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Первый образец гаубицы показали лишь в 1994 году, а уже в 2000 году Вооруженные силы Франции заключили контракт на поставку пяти таких установок. Первые САУ по этому заказу были поставлены уже в конце 2002 года. Серийное производство началось в 2007 году.

Тактико-технические и другие характеристики

  • Вес: 18,5 тонн;
  • Длина пушки: 10 метров;
  • Длина корпуса: 10,5 метра;
  • Высота: 3,26 метра;
  • Ширина: 2,55 метра;
  • Двигатель: дизельный;
  • Скорость движения: по шоссе - 80 км/ч, по пересеченной местности - 50 км/ч;
  • Запас хода по шоссе: 600 км;
  • Пушка: гаубица 155-мм калибр марки TR F1;
  • Максимальная скорострельность: 6 выстрелов в минуту;
  • Боекомплект: 18 снарядов (в версии 6*6).

Украинские военные отмечают маневренность, быстрое занятие боевой позиции, быстрое приведение в бой САУ Caesar. А также дальнобойность и точность.

САУ "Caesar" можно использовать для уничтожения:

  • артиллерийских батарей;
  • живой силы врага.
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