Украина не может получить около 50% снарядов в рамках инициативы Чехии из-за их низкого качества, - FT
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
Глава CSG Михал Стрнад сообщил, что возглавляемая Чехией инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов для Киева начнет поставлять снаряды в июне.
По его словам, около 50% запасов, которые его компания приобрела по поручению чешского правительства в Африке и Азии, оказались некачественными, и перед отправкой в Украину нуждаются в доработке.
Для некоторых снарядов CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.
Стрнад отметил, что на фоне роста цен с такими деталями возникают "большие проблемы".
В то же время чешская инициатива остается "на ходу", и CSG намерена доставить назначенную ей часть поставок, отмечает Financial Times.
Глава CSG отметил, что война в Украине способствовала росту цен на ограниченное количество снарядов, которые можно было приобрести за пределами ЕС, тогда как в самой Европе необходимых боеприпасов не было.
По словам главы компании, заказы у европейских производителей боеприпасов были расписаны на восемь лет вперед, даже несмотря на то, что все они увеличивают производственные мощности.
Даже если бы война в Украине завершилась прямо сейчас, "впереди нас ждет огромная работа по пополнению стратегических запасов стран Н
АТО", добавил Стрнад.
Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины
На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.
Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.
Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.