Франция может объявить об отправке своих инструкторов в Украину на следующей неделе, - Reuters

Франция в ближайшее время может отправить военных инструкторов в Украину несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Reuters сообщили три дипломатических источника.

Об этом могут объявить уже на следующей неделе во время визита президента Зеленского во Францию.

Источники отмечают, что Париж надеется сформировать и возглавить коалицию стран, которые предложат такую помощь Украине в военных усилиях, хотя некоторые из его партнеров по ЕС опасаются, что это может сделать прямой конфликт с Россией более вероятным.

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Двое дипломатов рассказали, что Франция сначала отправит ограниченное количество персонала для оценки возможности миссии, а затем отправит несколько сотен инструкторов.

Обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержании оборудования в рабочем состоянии и техническом опыте для военных самолетов, которые предоставит Запад.

Франция также будет финансировать, вооружать и обучать украинскую моторизованную бригаду.

"Договоренности очень продвинутые, и мы можем ожидать чего-то на следующей неделе", - сказал собеседник.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что президент Эмманюэль Макрон пообещал презентовать план развертывания французских инструкторов в Украине во время визита Зеленского в Нормандию.

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