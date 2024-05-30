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В ЕСПЧ на рассмотрении более 8 тыс. дел против Украины, - судья Игнатовский

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У ЄСПЛ на розгляді понад 8 тисяч справ проти України
Украина находится в пятерке лидеров по количеству дел в ЕСПЧ.

Об этом заявил судья ЕСПЧ от Украины Николай Гнатовский в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на рассмотрении ЕСПЧ есть дела, связанные непосредственно с войной.

"Их с начала широкомасштабного вторжения не такое огромное количество, как можно было прогнозировать, но они уже составляют существенное количество. Должен также вспомнить, что до сих пор рассматриваются некоторые заявления, связанные с этапом вооруженного конфликта, который в Украине назывался "Антитеррористическая операция", например, когда люди жаловались на разрушенную собственность и требовали компенсации", - отметил Гнатовский.

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"В общем вот такая структура жалоб против Украины, которых на рассмотрении ЕСПЧ пока остается более 8 000", - сказал судья.

Жалобы в ЕСПЧ, отметил Гнатовский, свидетельствуют, что Украина имеет системные проблемы в пенитенциарной, правоохранительной и судебной системах, проблемы с правом собственности, а также с "функционированием правовой системы в целом".

"В целом жалобы граждан Украины достаточно типичны, они касаются тех самых системных проблем, которые не решаются десятилетиями. Есть, например, большая системная проблема условий содержания под стражей и условий в пенитенциарных учреждениях. Много заявлений на эту тему поступало и поступает, их количество увеличивается", - пояснил он.

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Топ комментарии

  • Kan Kan 21c2f560
    Гаранта в нас немає
  • Super Gut
    "...досі розглядаються деякі заяви, пов'язані з етапом збройного конфлікту, який в Україні мав назву "Антитерористична операція", наприклад, коли люди скаржилися на зруйновану власність і вимагали компенсаці"

    до росії не пробували позиватися?
  • Al Kap
    1. В Україні нема судової Системи.

    Нема честних суддів. А е купка ряджених у Европейськи балахони, які торгують рішеннями «від імені України».

    2. Це стара справа яка існуе ще з періоду створення барижно/ олігархічної « влади» в Україні ( Кучма, Янукович, Тимошенко Джулія та інші)
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