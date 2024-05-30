Россия - хрупкая структура, которую легко разбить. В какой-то момент мир увидит сценарий "черного лебедя" для Кремля, - МИД Чехии
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" заявил спецпредставитель МИД Чехии по вопросам Восточного партнерства Давид Стулик.
По словам дипломата, победа Украины должна отвечать на вопрос "что дальше".
"Мы, в частности, говорим, что Россия должна компенсировать Украине все убытки. И победа должна также давать ответ на вопрос, что должно дальше произойти с Россией", - отметил Стулик, который также является деск-офицером, ответственным в чешском МИД за Украину.
В то же время он воздержался от конкретики, поскольку чешские представители публично не высказывают мнения на эту тему, но заметил, что "этот вопрос неизбежен".
Стулик также выразил убеждение, что "Россия - очень хрупкая структура, которую легко разбить".
"Поэтому мне кажется, что в определенный момент мы увидим сценарий "черного лебедя" для России. Тогда у России закончится все. Этот перелом может произойти в любой момент", - добавил дипломат.