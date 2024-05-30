Целью Кремля является не Харьков или другой город, а смена границ и архитектуры безопасности Европы, - глава МИД Чехии Липавский

Россия имеет целью не захват Харькова или какого-то другого города, а изменение границ и коренное изменение архитектуры безопасности Европы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Так, в конце этой недели в Праге проходит встреча министров иностранных дел НАТО, целью которой является подготовка решений Вашингтонского саммита Альянса.

"Мы должны послать четкий сигнал России, что не будет возвращения к той архитектуре безопасности, которая была до 1997 года (до расширения Альянса в Европе. - Ред.). Ведь на самом деле именно это было одним из требований России, когда она начала агрессию 2022 года против Украины", - заявил Липавский.

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Как отмечается, по мнению министра, именно такое изменение, вместе с изменением границ, является ключевой целью военной агрессии России, и Альянс должен понять, что отдельные тактические действия являются лишь инструментом достижения этой цели.

"Цель Путина - не захват Харькова или какого-то города на Востоке (Украины). Цель - изменить границы и в корне изменить архитектуру безопасности Европы", - заявил он.

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Ранее сообщалось, что глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что первые снаряды, закупленные в рамках чешской инициативы по дополнительным поставкам военной амуниции, поступят в Украину в июне.