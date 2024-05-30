Для обеспечения фронта древесиной посредники не требуются, - генеральный директор ГП "Леса Украины"

ГП "Леса Украины" обеспечат поставку любых объемов древесины для фортификаций.

Об этом сообщил генеральный директор "Лесов Украины" Юрий Болоховец.

"Оборона государства - наш приоритет. Предприятие в первую очередь выполняло и выполняет все без исключения оборонные заказы. Мы - крупнейшая государственная компания. Если в этом будет необходимость, "Леса Украины" готовы к значительному увеличению объемов поставок", - отметил Болоховец.

По словам руководителя предприятия, условия передачи древесины для фортификаций определяют Минобороны, ОВА, военные подразделения. Это могут быть тендеры, прямые договора, другие механизмы.

"Заказчикам нет необходимости обращаться к посредникам - мы найдем объемы, организуем поставку. О какой бы точке на карте Украины ни шла речь", - подчеркнул Болоховец.

На этой неделе ГП "Леса Украины" выиграло тендер Министерства обороны Украины на поставку почти 28 тыс. куб. м древесины. Торги проходили на Prozorro. С начала 2024 года ГП "Леса Украины" безвозмездно предоставило Силам обороны почти 75 тыс. куб. м древесины.