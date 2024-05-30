Путину не нужны Крым и Донбасс. Он хочет доминирования по всей Европе, - Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко призвал не верить словам Путина о готовности к мирным переговорам.

Об этом он заявил в интервью болгарскому агентству BGNES Agency, передает Цензор.НЕТ.

Лидер "ЕС" отметил, что Украине необходимы поставки оружия, санкции против РФ и финансовая поддержка.

"Путину не нужен Крым. И Донбасс Путину не нужен. Какие доказательства? Он полностью разрушил Донбасс. Если вы сегодня увидите картину в Угледаре, Бахмуте, Авдеевке, Марьинке, Лисичанске, Северодонецке и других городах, то на этой территории нет жизни. Путин хочет уничтожить Украину, потому что ему даже сама Украина не нужна. Путин хочет доминирования во всей Европе. Это безумная идея императора", - подчеркнул Порошенко.

По словам пятого президента, однажды Путин может заявить, что Болгария или Германия когда-то были частью Российской Империи.

"Единственный урок, который мы должны усвоить, это то, что мы должны быть едиными, сильными и решительными. Мы не должны позволять Путину нас пугать и не должны ему доверять. Моя категорическая рекомендация Болгарии и нашим партнерам по НАТО - давайте остановим Путина в Украине. Давайте не будем останавливать это в других странах, будь то в Болгарии, или Румынии, или Польше", - сказал Порошенко.

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Также он призвал не верить словам Путина, что он якобы готов к мирным переговорам.

"Путин - офицер КГБ, специально обученный врать. Я могу это подтвердить за пять лет своего президентства. Не смотрите на то, что он говорит, смотрите на то, что он делает. В тот день, когда он заявил, что готов к переговорам, он атаковал торговый центр в Харькове баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и управляемыми бомбами. Там погибли мирные жители, в том числе дети, десятки получили тяжелые ранения. Это лишь один шокирующий момент в одном украинском городе, после одного нападения Путина. Это цена, которую Украина платит за тех, кто все еще думает, что, возможно, Путин скажет им что-то положительное. Нет! Путин понимает только язык силы, и чтобы вести эффективные переговоры, мы должны быть сильными.

Знаете, кто лучший мирный переговорщик с Путиным? Кто лучший дипломат? Это Вооруженные силы Украины. И мы должны сделать их сильнее. Нам нужно улучшить их возможности. Поставить им оружие и новые технологии, наложить санкции на Россию, чтобы уменьшить возможности Путина финансировать войну, обеспечить финансовые ресурсы и дать приглашение в НАТО. Это лучший ответ Путину", - подытожил Порошенко.

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