Президент Эстонии Карис подписал закон о конфискации в пользу Украины замороженных российских активов

30 мая президент Эстонии Алар Карис подписал принятый парламентом закон, согласно которому разрешается использовать замороженные российские активы для компенсации ущерба, нанесенного Россией Украине во время войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.

"Согласно этой норме, в качестве возмещения убытков может быть передано и использовано имущество только тех, чья причастность к совершению противоправного деяния или содействие совершению противоправного деяния установлены", - отметил Карис.

Однако глава Эстонии отметил, что того факта, что активы были заморожены из-за международных санкций, недостаточно для права распорядиться имуществом.

Как отметил Карис, принятый закон нужно трактовать так, что передача имущества касается тех, кто активно вовлечен в войну в Украине и нарушает законы ведения войны.

"Мы должны найти эффективные способы гарантировать право жертв агрессии на получение компенсации от виновных в нанесении ущерба", - убежден президент Эстонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Эстонии разрешил использовать замороженные активы России на восстановление Украины

Какие меры по конфискации замороженных российских активов принимают другие страны?

Как сообщалось, Евросоюз работает над воплощением схемы, которая предусматривает использование доходов от замороженных российских активов в странах ЕС для финансирования помощи Украине. В феврале Совет ЕС принял решение отдельно учитывать такие доходы. Однако еще нужно окончательно утвердить механизм передачи этих средств Киеву.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель оценил доходы от замороженных российских активов в около 3 миллиардов евро в год, эти средства планируют направить на военную и гражданскую поддержку Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным выделение Украине первого миллиарда евро от доходов с замороженных активов РФ уже 1 июля.

Накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что необходимо как можно быстрее начать использовать доходы от замороженных активов РФ для военных нужд Украины.

На закупку и поставку Украине необходимой военной техники направят 90% доходов от замороженных российских активов в Европейский фонд мира.