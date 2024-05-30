Президент Эстонии Карис подписал закон о конфискации в пользу Украины замороженных российских активов
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.
"Согласно этой норме, в качестве возмещения убытков может быть передано и использовано имущество только тех, чья причастность к совершению противоправного деяния или содействие совершению противоправного деяния установлены", - отметил Карис.
Однако глава Эстонии отметил, что того факта, что активы были заморожены из-за международных санкций, недостаточно для права распорядиться имуществом.
Как отметил Карис, принятый закон нужно трактовать так, что передача имущества касается тех, кто активно вовлечен в войну в Украине и нарушает законы ведения войны.
"Мы должны найти эффективные способы гарантировать право жертв агрессии на получение компенсации от виновных в нанесении ущерба", - убежден президент Эстонии.
Какие меры по конфискации замороженных российских активов принимают другие страны?
Как сообщалось, Евросоюз работает над воплощением схемы, которая предусматривает использование доходов от замороженных российских активов в странах ЕС для финансирования помощи Украине. В феврале Совет ЕС принял решение отдельно учитывать такие доходы. Однако еще нужно окончательно утвердить механизм передачи этих средств Киеву.
Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель оценил доходы от замороженных российских активов в около 3 миллиардов евро в год, эти средства планируют направить на военную и гражданскую поддержку Украины.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным выделение Украине первого миллиарда евро от доходов с замороженных активов РФ уже 1 июля.
Накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что необходимо как можно быстрее начать использовать доходы от замороженных активов РФ для военных нужд Украины.
На закупку и поставку Украине необходимой военной техники направят 90% доходов от замороженных российских активов в Европейский фонд мира.