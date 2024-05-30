Зеленский посетит Саудовскую Аравию 1 июня, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Саудовскую Аравию в субботу, 1 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA.

Как отметил источник издания в посольстве Украины в Эр-Рияде, Зеленский планирует заручиться поддержкой перед запланированным Саммитом мира в Швейцарии в следующем месяце.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.

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