Чехия пока не будет посылать инструкторов в Украину, - Липовский

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что его страна делает много для помощи Украине, поэтому сейчас вопрос отправки инструкторов не рассматривается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы имеем защиту нашего посольства, но это совершенно другая роль. Сейчас нет чешских солдат в Украине. Не думаю, что дискуссия (по этому вопросу. - ред.) зашла так далеко", - сказал он.

Министр напомнил, что Чехия предоставляет Украине гуманитарную, политическую и военную помощь.

"Я думаю, что мы делаем много. Мы приняли беженцев - на душу населения мы больше всего приняли беженцев из Украины здесь - примерно 400 тысяч. А мы же страна с населением 10 миллионов человек. То есть, мы делаем и так много", - добавил Липавский.

Ранее СМИ сообщили, что Франция на следующей неделе объявит об отправке инструкторов в Украину.

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