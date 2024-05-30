Большая часть Волчанска под контролем Сил обороны, у россиян проблемы с логистикой, - ОСГВ "Хортица"

Российские оккупанты продолжают штурмовать Волчанск на Харьковщине, рашисты пытаются закрепиться в городе.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Российские оккупанты имеют проблемы с логистикой на харьковском направлении. Оккупанты теряют много техники, которую используют для наступления", - сказал он.

В то же время россияне пытаются продолжать штурмовать Волчанск, пытаясь закрепиться в городе пехотными подразделениями для того, чтобы это перевести в уличные бои.

"Большую часть города контролируют украинские Силы обороны. Наземные штурмы захватчики сочетают с авиационными ударами, чтобы достичь успеха", - добавил Волошин.

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Спикер добавил, что для ударов по Волчанску враг применяет тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепёк", наносит удары по городу термобарическими боеприпасами и реактивными системами залпового огня.

Также противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечья-Липцы и в районе Волчанска. Пытаясь поддержать активные штурмовые действия, враг пытается маневрировать резервами, в частности перемещая свои подразделения, принадлежащие к 44 и 11 армейским корпусам.

"Подразделения наших войск укрепляют оборону и держат российских захватчиков под огневым контролем... Враг пытался продвинуться в направлении населенного пункта Липцы, но был отброшен. Вражеская армия перешла к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами КАБов", - подытожил он.

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