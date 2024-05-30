Сообщено о подозрении главе российской пыточной на временно оккупированной Луганщине Охрименко, - СБУ

Служба безопасности задокументировала военные преступления еще одного приспешника оккупантов с временно захваченной части Луганщины, который возглавил местную пыточную и лично участвовал в многочисленных пытках.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет об Игоре Охрименко - бывшем чиновнике местного подразделения расформированной милиции, который поддержал полномасштабное вторжение РФ. После захвата Старобельска он пошел на сотрудничество с агрессором, а уже в июне 2022 года, по согласованию руководства федеральной службы исполнения наказаний РФ, его назначили главой оккупационной тюрьмы. Фактически это заведение функционировало как пыточная, в которую свозили участников движения сопротивления в регионе.

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Согласно данным следствия, именно Охрименко организовал охрану камер и периметра российской тюрьмы, в которой держали похищенных людей. Кроме этого, фигурант лично участвовал в многочисленных пытках, которые происходили в застенках. Незаконно заключенных держали длительное время без еды и воды, а также имитировали их расстрел. Таким образом Охрименко "выбивал" согласие потерпевших на сотрудничество с оккупантами. Позже его назначили главой другого оккупационного "СИЗО" во временно захваченном Луганске, где он продолжает участвовать в репрессиях против местных жителей.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Охрименко о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Поскольку фигурант скрывается на временно оккупированной части востока Украины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы его найти и наказать.

Ранее сообщалось, что Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных.