От 50 до 100 тысяч снарядов по чешской инициативе прибудут в Украину в июне, - представитель правительства Томаш Копечный
Об этом сказал на брифинге представитель правительства Чехии по вопросам Украины Томаш Копечный, пишет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Первые несколько десятков тысяч снарядов прибудут в июне. Речь идет о количестве между 50 и 100 тысячами снарядов", - рассказал Копечный.
Он отметил, что сейчас шесть стран откликнулись на инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Покупку боеприпасов для Киева профинансировали Германия, Нидерланды, Дания, Португалия, Канада, а также Чехия. Известно, что Германия предоставила 600 миллионов евро, а Португалия - 100 миллионов. Финансовые взносы других государств не разглашаются.
Представитель чешского правительства рассказал, что сейчас есть финансовые ресурсы и возможность получить 500 тысяч снарядов для ВСУ и доставить их в этом году. По его словам, это будет стоить 1,7 миллиарда евро.
Копечный также добавил, что сроки поставок зависят он финансирования, а также наличия самих снарядов. Кроме этого, он отметил, что РФ пытается "саботировать" закупки, поскольку тоже охотится за боеприпасами.
"Если мы быстрее - то снаряды идут Украине, а если мы медленнее - то это идет России", - сказал Копечный.
По его словам, Чехия ищет снаряды для Украины по всему миру. Однако он не стал называть, какие именно страны поставляют боеприпасы. Ранее международные СМИ среди возможных стран-поставщиков называли Южную Корею, Турцию и Южную Африку.
Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины
На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.
Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.
Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.
Накануне глава правительства Чехии Петр Фиала сообщал, что первая партия снарядов калибра 155 мм, приобретенная в рамках чешской инициативы, поступит в Украину в июне.