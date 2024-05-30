От 50 до 100 тысяч снарядов по чешской инициативе прибудут в Украину в июне, - представитель правительства Томаш Копечный

Первая партия снарядов по чешской инициативе прибудет в Украину уже в июне. Речь идет о количестве от 50 до 100 тысяч боеприпасов.

Об этом сказал на брифинге представитель правительства Чехии по вопросам Украины Томаш Копечный, пишет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Первые несколько десятков тысяч снарядов прибудут в июне. Речь идет о количестве между 50 и 100 тысячами снарядов", - рассказал Копечный.

Он отметил, что сейчас шесть стран откликнулись на инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Покупку боеприпасов для Киева профинансировали Германия, Нидерланды, Дания, Португалия, Канада, а также Чехия. Известно, что Германия предоставила 600 миллионов евро, а Португалия - 100 миллионов. Финансовые взносы других государств не разглашаются.

Представитель чешского правительства рассказал, что сейчас есть финансовые ресурсы и возможность получить 500 тысяч снарядов для ВСУ и доставить их в этом году. По его словам, это будет стоить 1,7 миллиарда евро.

Копечный также добавил, что сроки поставок зависят он финансирования, а также наличия самих снарядов. Кроме этого, он отметил, что РФ пытается "саботировать" закупки, поскольку тоже охотится за боеприпасами.

"Если мы быстрее - то снаряды идут Украине, а если мы медленнее - то это идет России", - сказал Копечный.

По его словам, Чехия ищет снаряды для Украины по всему миру. Однако он не стал называть, какие именно страны поставляют боеприпасы. Ранее международные СМИ среди возможных стран-поставщиков называли Южную Корею, Турцию и Южную Африку.

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Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Накануне глава правительства Чехии Петр Фиала сообщал, что первая партия снарядов калибра 155 мм, приобретенная в рамках чешской инициативы, поступит в Украину в июне.