Украина все еще может победить, если поддержка НАТО будет продолжаться, - Столтенберг
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина продолжает храбро сражаться, но вызовы, которые стоят перед ней, становятся все больше и больше. Украина еще может победить, но только с длительной и прочной поддержкой союзников по НАТО", - сказал он перед началом неформального заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО.
По словам генсека, завтрашнее неформальное заседание "будет важным моментом в подготовке предстоящего саммита в Вашингтоне".
"Когда лидеры встретятся в июле, мы сделаем дальнейшие шаги по инвестированию в нашу безопасность, в усиление связей с партнерами и поддержку Украины. На саммите НАТО в июле мы планируем поставить нашу поддержку на более прочную основу, включая большую роль НАТО в координировании помощи в сфере безопасности и обучении, как и в многолетних финансовых обязательствах", - добавил Столтенберг.