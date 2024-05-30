Украина все еще может победить, если поддержка НАТО будет продолжаться, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг верит, что Украина может победить, но только при поддержке стран-членов Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина продолжает храбро сражаться, но вызовы, которые стоят перед ней, становятся все больше и больше. Украина еще может победить, но только с длительной и прочной поддержкой союзников по НАТО", - сказал он перед началом неформального заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО.

По словам генсека, завтрашнее неформальное заседание "будет важным моментом в подготовке предстоящего саммита в Вашингтоне".

"Когда лидеры встретятся в июле, мы сделаем дальнейшие шаги по инвестированию в нашу безопасность, в усиление связей с партнерами и поддержку Украины. На саммите НАТО в июле мы планируем поставить нашу поддержку на более прочную основу, включая большую роль НАТО в координировании помощи в сфере безопасности и обучении, как и в многолетних финансовых обязательствах", - добавил Столтенберг.

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