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Оккупанты сбросили авиабомбу на поселок Русская Лозовая на Харьковщине: двое мужчин травмированы, повреждены дома (обновлено)

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Окупанти скинули КАБ на селище Руська Лозова
Днем 30 мая российская армия нанесла авиаудар КАБом по Русской Лозовой на Харьковщине. Двое мужчин получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграмме руководитель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

"Российские террористы ударили КАБом по гражданским объектам в Русской Лозовой", - написал он.

Как отметил Задоренко, профильные службы работают на месте. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Позже Харьковская областная прокуратура сообщила, что 30 мая ориентировочно в 16:00 враг нанес авиаудар по с. Русская Лозовая. 51-летний мужчина получил ранения, его госпитализировали. У мужчины 52 лет акубаротравмы, медики оказали ему помощь на месте. В населенном пункте повреждены жилые дома.

Напомним, сегодня с утра российские оккупационные войска нанесли удары по 4 населенным пунктам Харьковщины, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе ребенок.

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