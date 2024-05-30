Оккупанты сбросили авиабомбу на поселок Русская Лозовая на Харьковщине: двое мужчин травмированы, повреждены дома (обновлено)
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграмме руководитель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
"Российские террористы ударили КАБом по гражданским объектам в Русской Лозовой", - написал он.
Как отметил Задоренко, профильные службы работают на месте. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Позже Харьковская областная прокуратура сообщила, что 30 мая ориентировочно в 16:00 враг нанес авиаудар по с. Русская Лозовая. 51-летний мужчина получил ранения, его госпитализировали. У мужчины 52 лет акубаротравмы, медики оказали ему помощь на месте. В населенном пункте повреждены жилые дома.
Напомним, сегодня с утра российские оккупационные войска нанесли удары по 4 населенным пунктам Харьковщины, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе ребенок.