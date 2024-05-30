Инициатива Чехии обеспечит почти миллион снарядов для Украины до конца 2024 года, - Блинкен
Об этом пишет "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.
Во время своего визита в Прагу 30 мая госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром обороны Чехии Яной Черноховой. Главный дипломат США отметил "жизненно важную" роль Чехии в поддержке Украины.
Глава американского внешнеполитического ведомства указал, что Чехия предоставляет Украине оружие, участвует в обучении украинских военных, координации поставок снарядов, а также помогает украинским беженцам.
Кроме этого, Блинкен отметил инициативу Чехии по поиску и закупке снарядов для ВСУ. По его словам, ожидается, что до конца 2024 года в рамках чешской инициативы Украина получит почти миллион снарядов.
"Особенно я хочу приветствовать работу Чехии в том, чтобы найти по миру необходимые боеприпасы, в которых Украина нуждается на поле боя, включая снаряды калибров 155-мм и 152-мм. Это критически важно. До конца года мы ожидаем, что инициатива под руководством Чехии обеспечит почти миллион снарядов для Украины", - заявил американский дипломат.
Блинкен также добавил, что Чешская Республика направила 600 миллионов долларов прямой военной помощи Украине, а также планирует продолжать обучать украинских военнослужащих.
"Это необходимо для того, чтобы Украина могла противостоять РФ", - заявил глава Госдепа США.
Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины
На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.
Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.
Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.
Накануне глава правительства Чехии Петр Фиала сообщал, что первая партия снарядов калибра 155 мм, приобретенная в рамках чешской инициативы, поступит в Украину в июне.