ПАСЕ предлагает странам ЕС продлить временную защиту беженцам из Украины
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Необходимо обеспечить законное и юридически безопасное присутствие населения Украины на своей территории и облегчение доступа искателей убежища к имеющимся правам", - говорится в документе, который касается перемещенных лиц из-за пределов Украины, которые пользуются временной защитой в Европе.
Комиссия в частности просит государства-члены ЕС предоставить украинцам, которые пользуются временной защитой, "право на постоянное проживание в принимающей стране после трехлетнего периода проживания".
В принятом проекте резолюции перечислен также ряд мер для помощи внутренне перемещенным лицам в Украине, включая быстрое предоставление гуманитарной помощи "с особым акцентом на потребности внутренне перемещенных детей и их семей".