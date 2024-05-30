На берег Тисы вынесло тело мужчины, - ГПСУ
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Румынские пограничники обнаружили тело мужчины на берегу Тисы. Это уже 10-й утопленник с начала мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, мужчину обнаружили румынские коллеги в Кречунешти, что напротив украинского населенного пункта Великий Бычков, и сообщили украинским пограничникам.
В Госпогранслужбе в очередной раз призвали не рисковать собственной жизнью, ведь, к сожалению, везет выйти из Тисы живым не всем.
Напомним, зафиксировано уже более 30 фактов обнаружения тел при попытке пересечения границы Тисой.