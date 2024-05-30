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Оккупанты планируют усилить меры принуждения из-за низкого уровня мобилизации в Крыму: план выполнен на 34%, - Центр нацсопротивления

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Мобілізація в Криму
Оккупационные военкоматы не смогли выполнить план призыва жителей временно захваченного Крыма в ряды оккупационной армии, сейчас он составляет 34%.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас план выполнили на 34% от необходимого уровня, поэтому исполняющий роль руководителя Крыма Сергей Аксенов провел совещание с силовиками, чтобы усилить мобилизационные мероприятия и вербовку местного населения на смерть в войне Владимира Ппутина.

Как отмечают в ЦНС, война не популярна среди местного населения, которое не желает стать жертвой "больных амбиций сумасшедшего диктатора" и его приспешников, и воевать против родной страны. Таким образом, россияне планируют увеличить меры принуждения на полуострове.

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Ранее сообщалось, что на временно оккупированной части Запорожской области мужчин в возрасте от 60 до 65 лет заставляют подписывать контракты с Министерством обороны России.

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Топ комментарии

  • Izia Sidoroff
    Хочу, щоб пішли сини-зяті моїх бувших сусідів та знайомих. Бо в своїй більшості вони закацапидлені. Тож хай їх повбивають, бо вигнати їх буде проблематично після звільнення. Вони місцеві і з українськими паспортами.
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    а хто казав, що буде юридична проблема вигнати понаєхавших з криму?
    вони всі здохнуть під херсоном.
  • НБ
    "Популярність війни" прямо пропорційна стану ЗСУ. Коли є чим вбивати кацапа війна в кайф. Коли зброї не вистачає настрої починають коливатися. Аж тут приходить нова партія снарядів, ракет і ще якихось смертельних "ніштяків" і двіжуха відроджується з новою силою. Це ж як прикро прожити життя і не вбити жодного кацапського окупанта. ... Спішіть творити добро, бо хтось його вбє без вас. І що потім згадувати на старості довгими сумними вечорами за кухлем пива...
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